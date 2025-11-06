В России аттестовали образец инактиватора вирусов для изготовления вакцин

В вузе отметили, что необходимость в отечественной разработке возникла в 2022 году, когда БПЛ перестал поставляться в Россию. Российские фармацевтические компании столкнулись с необходимостью искать замену или закупать реагент по многократно завышенным ценам. Разработкой занялись ученые химического факультета ТГУ в рамках гранта АНО «Агентство по технологическому развитию». Позже технология была передана ИХТЦ, который открыл на площадке малотоннажной химии в Томске пилотную установку. Полный цикл производства отечественного бета-пропиолактона запустился в 2024 году.