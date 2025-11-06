Аэропорты Уфы и Оренбурга закрыли для самолетов

Срочная новость.
Еще два российских аэропорта временно недоступны для полетов. Авиагавани Уфы и Оренбурга не принимают самолеты на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. Как уточнили в ведомстве, меры введены ради безопасности пассажиров.
