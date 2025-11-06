Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Уфы и Оренбурга закрыли для самолетов

Еще два российских аэропорта временно недоступны для полетов. Авиагавани Уфы и Оренбурга не принимают самолеты на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. Как уточнили в ведомстве, меры введены ради безопасности пассажиров.

Срочная новость.

Еще два российских аэропорта временно недоступны для полетов. Авиагавани Уфы и Оренбурга не принимают самолеты на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. Как уточнили в ведомстве, меры введены ради безопасности пассажиров.