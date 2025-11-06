Классы по пять человек, отказ от оценок и сталинские учебники: что предлагают частные школы Екатеринбурга

Для новичков есть пробная бесплатная учебная неделя. Стоимость обучения — 15 тысяч в месяц (при посещении только уроков, также включены завтрак и обед). За полный день (до 18 часов) стоимость составляет 30 тысяч в месяц. Включены дополнительные занятия — танцы, театральная студия. «График можно выстраивать под себя. Также школа организовала раз в неделю выезд в бассейн на занятия с тренером. Тоже очень удобно, что процесс отлажен, родителям дополнительно развозом заниматься не нужно. Самый главный плюс — ребенок даже уходить вечером не хочет. При встрече обнимает учителя, директора — для меня это показатель доверия, не тревожусь за дочку», — делится мама ученицы.