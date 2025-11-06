В честь Дня народного единства в учреждениях культуры Иркутска прошли праздничные мероприятия

В культурно-досуговом центре «Марат» 1 ноября прошли мастер-классы, посвященные культурам народов России. Участники рисовали виды Байкала пастелью, изучали основы монгольской каллиграфии и занимались тестопластикой под руководством опытных педагогов. В этот же день состоялся концерт «Пока едины — мы непобедимы» с участием творческих коллективов, исполнивших произведения на татарском, башкирском, белорусском и русском языках.