В честь Дня народного единства в учреждениях культуры Иркутска прошли праздничные мероприятия

Иркутск, НИА-Байкал — Учреждения культуры областного центра подготовили для иркутян разнообразную программу празднования Дня народного единства.

Источник: НИА Байкал

Мероприятия включали в себя концерты, мастер-классы, торжественные церемонии и образовательные активности, объединившие тысячи горожан.

В культурно-досуговом центре «Марат» 1 ноября прошли мастер-классы, посвященные культурам народов России. Участники рисовали виды Байкала пастелью, изучали основы монгольской каллиграфии и занимались тестопластикой под руководством опытных педагогов. В этот же день состоялся концерт «Пока едины — мы непобедимы» с участием творческих коллективов, исполнивших произведения на татарском, башкирском, белорусском и русском языках.

3 ноября в музее истории Иркутска был организован праздничный концерт. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на сцене выступили 75 учащихся и 12 преподавателей детской школы искусств № 8.

5 ноября в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых прошел квиз «Сила России в единстве народов» для школьников 6−7 классов. Участники познакомились с культурным многообразием народов страны и ответили на вопросы по истории России.