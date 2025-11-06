Экс-депутат Ганзя из Новосибирска раскритиковала новые штрафы в сфере ЖКХ

На фоне приближающейся зимы и возможных проблем с теплосетями, экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя выразила скептицизм относительно мер, принимаемых властями для обеспечения готовности к отопительному сезону.
Как написала депутат в своих соцсетях, вместо модернизации изношенных теплосетей или принуждения концессионеров к выполнению обязательств, власти ввели новые штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону.
"Для юрлиц штраф от 20 до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб. Будем надеяться, что старые ржавые трубы испугаются и не станут рваться в самые морозы.
Похоже, этот штраф — главный способ решения проблем ЖКХ, которыми не занимались десятилетиями", — написала Вера Ганзя.
В разговоре с Om1 Новосибирска она подчеркнула, что штрафы не смогут помочь в этой ситуации: «Штрафы горю не помогут. Ну заплатит этот штраф юрлицо или должностное. Что, от этого теплотрассы перестанут быть аварийными? Эти штрафы — абсолютная глупость, они проблему не решают».
По её мнению, для эффективного предотвращения проблем с теплосетями нужно убрать частников из системы ЖКХ. Она считает, что в нашей холодной стране системы жизнеобеспечения должны быть государственными.
«ЖКХ надо финансировать из бюджета по факту, причём установить жёсткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств. И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги. И пока это не будет сделано, предотвратить аварии будет невозможно. И никакие штрафы не помогут», — резюмировала Вера Ганзя.