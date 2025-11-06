Экс-депутат Ганзя из Новосибирска раскритиковала новые штрафы в сфере ЖКХ

«ЖКХ надо финансировать из бюджета по факту, причём установить жёсткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств. И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги. И пока это не будет сделано, предотвратить аварии будет невозможно. И никакие штрафы не помогут», — резюмировала Вера Ганзя.