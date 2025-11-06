Экс-замглава транспортного СК украл драгоценностей на 19 миллионов рублей

Согласно материалам следствия, 16 апреля 2019 года был проведен обыск в торговом павильоне Vangold в торгово-развлекательном центре «Мега Химки» в Московской области. В ходе обыска изъяли ювелирные изделия, принадлежащие ООО «Рич лайн». В тот же день Задорин поместил драгоценности в свой служебный кабинет и распорядился подчиненным не передавать их в камеру хранения вещественных доказательств, следует из оглашенных судебных документов.