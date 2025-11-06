Мощный взрыв на заводе в Миссисипи привел к утечке ядовитых веществ и эвакуации

10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в американском штате Теннеси произошел мощный взрыв. Позднее в Сети распространились кадры с разбросанными обломками здания и поврежденными автомобилями. Жители города Лобелвилля, который расположен чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись после произошедшего.