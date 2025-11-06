Ричмонд
Мощный взрыв на заводе в Миссисипи привел к утечке ядовитых веществ и эвакуации

На химическом заводе CF Industries в городе Язу-Сити, штат Миссисипи, произошел мощный взрыв с последующей утечкой ядовитых химических веществ. В результате инцидента жителей ближайших районов эвакуируют. Об этом стало известно в четверг, 6 ноября.

Очевидцы сообщили о сильном толчке и резком химическом запахе в воздухе. Утечка аммиака стала следствием взрыва.

Жителям кварталов, граничащих с заводом, предписано покинуть свои дома и переместиться в безопасное место. Остальных жителей города просят оставаться дома, закрыв окна и двери. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в американском штате Теннеси произошел мощный взрыв. Позднее в Сети распространились кадры с разбросанными обломками здания и поврежденными автомобилями. Жители города Лобелвилля, который расположен чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись после произошедшего.