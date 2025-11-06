Онищенко оценил предложение по сокращению летних каникул

«Изучить эту тему, конечно, надо… Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это?» — отметил он в беседе с «РИА Новости».
По словам Онищенко, основная проблема в том, что зарплата учителей рассчитывается по рабочим дням, а не по количеству часов, хотя эти часы тоже учитываются.
Кроме того, академик отметил, что летом во многих школах проходят ремонтные работы, что также нужно учитывать при принятии решения.
Также он выразил мнение, что такую меру точно не следует распространять на учеников младших классов.
«Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», — подытожил собеседник агентства.
Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская 3 ноября предложила сократить продолжительность летних каникул до двух месяцев. Уточнялось, что она выступила с инициативой сделать июнь учебным месяцем, посвятив его творческим дисциплинам: рисованию, музыке, физкультуре.