Две школы в Нанайском районе отремонтировали по нацпроекту

Школы в сёлах Дада и Лидога Нанайского района отремонтировали по инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На капитальный ремонт школы села Лидога выделили более 93 млн рублей. Общий бюджет ремонтных работ составил более 93 млн рублей, в том числе 11 млн из краевого бюджета. которые направили на приобретение учебного оборудования, 13 млн из местного бюджета выделено при поддержке главы Нанайского района Николая Сафронова. Школа села Дада получила более 42 млн рублей на ремонт и 11 миллионов на приобретение оборудования.
В школах заменили системы отопления и электропроводку, окна и двери, заменили полы, установили системы оповещения при пожаре. Как рассказали в Управлении образования Нанайского района, такие масштабные капитальные ремонты в зданиях ранее не проводили. Два года назад в Лидоге отремонтировали кровлю.
Повысить качество образования поможет приобретенное оборудование: интерактивные доски, дидактические игры для начальных классов, оборудование для кабинетов физики и химии, также для школ приобрели новую мебель.
Обновления в школах продлятся в этом и следующем годах. В планах огородить пришкольные участки новыми заборами, благоустроить территории. В Даде в следующем году планируют оборудовать спортивную площадку и привести в порядок футбольное поле.
На улучшение инфраструктуры школьного двора в Лидоге на следующий год выделено более 2 млн рублей.