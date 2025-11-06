Две школы в Нанайском районе отремонтировали по нацпроекту

На капитальный ремонт школы села Лидога выделили более 93 млн рублей. Общий бюджет ремонтных работ составил более 93 млн рублей, в том числе 11 млн из краевого бюджета. которые направили на приобретение учебного оборудования, 13 млн из местного бюджета выделено при поддержке главы Нанайского района Николая Сафронова. Школа села Дада получила более 42 млн рублей на ремонт и 11 миллионов на приобретение оборудования.