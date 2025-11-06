Коварная болезнь: врач сказал, почему Юрий Николаев не смог побороть недуг

«Кишечник на первом этапе заболевания вообще никак не проявляет это. Потому что кишка тянется, а изменение может быть каким-то локальным. Поэтому люди часто не замечают изменений. А когда уже появляется кровь в кале или начинается болевой синдром — проходимость нарушается, раздувается кишка, нарушается продвижение, так скажем, продуктов через просвет — это говорит о длительном характере заболевания. Чаще всего в это время уже метастазы начинают развиваться», — пояснил эксперт.