Коварная болезнь: врач сказал, почему Юрий Николаев не смог побороть недуг

4 ноября 2025 года стало известно о смерти легендарного телеведущего и артиста Юрия Николаева. Он скончался спустя несколько часов после госпитализации. Предварительной причиной смерти назвали возвращение онкологического заболевания — рака кишечника, с которым Николаев боролся много лет.
Эта трагическая новость заставила многих задуматься о том, насколько коварна эта болезнь и почему ее так часто обнаруживают поздно. На вопросы о том, как развивается рак кишечника, кто в группе риска и можно ли его предотвратить aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Невидимая угроза: почему болезнь годами остается незамеченной.
История болезни Юрия Николаева — наглядный пример того, как тихо и незаметно может вести себя рак кишечника.
Напомним, у телеведущего его обнаружили еще в 2007 году во время плановой проверки. После длительного лечения артист вошел в ремиссию, но иммунитет был заметно ослаблен. В прошлом году Николаев столкнулся с серьезным воспалением легких, а в итоге болезнь вернулась.
Как отметил Евгений Черемушкин, рак кишечника может годами протекать бессимптомно. Это одна из главных причин его поздней диагностики.
«Кишечник на первом этапе заболевания вообще никак не проявляет это. Потому что кишка тянется, а изменение может быть каким-то локальным. Поэтому люди часто не замечают изменений. А когда уже появляется кровь в кале или начинается болевой синдром — проходимость нарушается, раздувается кишка, нарушается продвижение, так скажем, продуктов через просвет — это говорит о длительном характере заболевания. Чаще всего в это время уже метастазы начинают развиваться», — пояснил эксперт.
Рак может «скрываться» 10 лет.
Онколог подчеркнул, что сроки развития онкологических заболеваний варьируются, но в случае с раком кишечника этот процесс может быть очень долгим.
«Сроки развития онкологических заболеваний варьируются. Если брать среднюю скорость деления клеток, то опухоль может развиваться от первой клетки до размеров в сантиметр и больше на протяжении 5−15 лет. Это не быстрый процесс… при раке кишечника заболевание может развиваться 5−10 лет», — отметил Черемушкин.
Это значит, что человек может жить с болезнью целое десятилетие, даже не подозревая об этом.
Наследственность и образ жизни: что сыграло роль в случае Николаева.
Евгений Черемушкин обратил внимание на важный фактор, который, возможно, сыграл роль в судьбе Юрия Николаева. Известно, что у мамы Николаева — Валентины Игнатовны — тоже был рак кишечника. Это указывает на возможную генетическую предрасположенность.
«Одним из основных аспектов развития рака является передающаяся из поколение в поколение мутация. То есть это исходные генетические нарушения, которые увеличивают риски возникновения опухолей», — сообщил онколог.
Чем больше медицина углубляется в диагностику на генетическом уровне, тем очевиднее становится роль наследственности.
«Чем дальше мы углубляемся в диагностику заболевания на генетическом уровне, тем больше мы видим, что многие болезни, которые раньше считались спонтанно возникающими, обусловлены некоторым сочетанием генетических нарушений», — пояснил эксперт.
Однако гены — это лишь одна сторона медали. Другой, и не менее важной, является образ жизни. Врач выделил главный управляемый фактор риска. Черемушкин подчеркнул, что одним из наиболее опасных факторов развития рака кишечника является курение.
«Основной фактор развития рака кишечника — внешняя среда: курение, интоксикации, нарушение питания и сопутствующие этому отклонения от нормы», — заявил он.
Как защитить себя: профилактика и ранняя диагностика.
Несмотря на всю коварность болезни, риски можно значительно снизить. Снизить риск развития рака кишечника помогут правильное питание и отказ от вредных привычек.
Поскольку рак кишечника входит в пятерку частых онкологических заболеваний, вопрос профилактики касается очень многих. Объясняется такая распространенность довольно просто: «Есть органы, которые чаще остальных встречаются с продуктами внешней среды — это кожа, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт».
Что же делать? Во-первых, осознать роль наследственности. Если в семье были случаи рака кишечника, как у Юрия Николаева, это прямое показание к более регулярным и тщательным обследованиям. Во-вторых, кардинально пересмотреть свой образ жизни. Отказ от курения, сбалансированное питание, минимизация интоксикаций — это не общие слова, а реальные меры защиты.
Смерть Юрия Николаева — это невосполнимая потеря для мира культуры и телевидения. Но она же является суровым напоминанием для миллионов: онкология не щадит никого, но бороться с ней можно и нужно.
И главное оружие в этой борьбе — не паника, а осведомленность, внимательное отношение к своему здоровью и регулярные проверки, которые могут спасти жизнь.
Ранее знакомая умершего от рака Попова рассказала о его состоянии перед смертью.