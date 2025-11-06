В иркутском музее представили миниатюрную копию зала суда XIX века

Местный мастер создал точную миниатюрную копию зала заседаний 1897 года. На работу ушло 26 часов. Об этом irk.aif.ru сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
Мастер изучал старые фотографии и документы, чтобы точно передать все детали. В миниатюре есть всё: стол судьи, скамьи для обвиняемых, места для зрителей и даже специальные символы правосудия того времени.
Как пояснили в суде, такая миниатюра особенно полезна будущим юристам. Студенты смогут наглядно увидеть, как проходили суды в XIX веке и сравнить с современными процессами.
«Работа заняла почетное место в музее, став одной из самых необычных и запоминающихся его частей. Макет наглядно иллюстрирует преемственность поколений и эволюцию отечественного правосудия, позволяя посетителям буквально заглянуть в прошлое», — сказали в суде.
Сейчас макет уже занял место в музее. В дальнейшем здесь планируют создать полноразмерную реконструкцию старинного судебного зала. Это поможет посетителям еще лучше погрузиться в историю правосудия.