Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина высказалась о третьей победе на Итоговом чемпионате WTA

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой (10-й номер рейтинга), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

«Конечно, хочу победить в каждом матче, в котором играю. Каждый такой выигрыш придает уверенности. Я довольна тем, что последние встречи складываются отлично. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Рыбакина стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата. До этого она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем, ее заменила Екатерина Александрова.

Ранее Бублик перед выступлением на ATP 250 улучшил свой карьерный рекорд.