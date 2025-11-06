Елена Рыбакина высказалась о третьей победе на Итоговом чемпионате WTA

По данным sportarena.kz, в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
«Конечно, хочу победить в каждом матче, в котором играю. Каждый такой выигрыш придает уверенности. Я довольна тем, что последние встречи складываются отлично. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Рыбакина стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата. До этого она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем, ее заменила Екатерина Александрова.
