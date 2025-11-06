В Иркутской области проведут месячник качества и безопасности мяса

Об этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Месячник стартует 10 ноября и продлится по 9 декабря, уточняет пресс-служба Правительства региона.
Состоятся профилактические мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию мяса и иной продукции животного происхождения, направленные на недопустимость реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности и нарушающих права потребителей при оказании услуг торговли.
Будет организована работа по пресечению несанкционированной торговли мясом и иной продукцией животного происхождения в местах, не предусмотренных для этого вида деятельности.
Для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования по телефону