В Иркутской области проведут месячник качества и безопасности мяса

Для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования по телефону 8 (3952) 24−38−14 будут принимать звонки от населения о фактах торговли некачественным мясом и иной продукцией животного происхождения, а также о несанкционированной торговле.