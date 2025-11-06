В Узбекистане набирает обороты новая финансовая пирамида XCM: реклама от правоохранителей и тысячи участников

Задания при этом просты и одинаковы: ежедневно нужно просматривать видео, ставить лайки на посты в соцсетях и т. д. Вся эта система создаёт иллюзию настоящего бизнеса: работа в интернете, рекламодатели, вознаграждение за действия. На самом деле это классическая схема финансовой пирамиды, а все рассказы про заработок — лишь приманка.