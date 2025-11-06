В Узбекистане набирает обороты новая финансовая пирамида XCM: реклама от правоохранителей и тысячи участников

Как всё устроено.
Всё, что известно об этой компании, — неказистый сайт и утверждения о том, что она была зарегистрирована в Австралии в прошлом году. Официальная специализация XCM — интернет-маркетинг, реклама и продвижение в социальных сетях.
Главная «фишка» пирамиды — обещание платить за простые действия: просмотр видео и лайки в социальных сетях. Но, прежде чем начать «зарабатывать», каждый участник обязан внести депозит — сумму в криптовалюте USDT (1 USDT обычно равен 1 доллару США). И, разумеется, чем больше ваш первый взнос, тем выше обещанный доход.
В системе предусмотрено 8 уровней для «сотрудников». Для входа на первый уровень нужно внести 460 USDT, а для самого «продвинутого» — 40 000 USDT. Суммы вложений напрямую влияют на обещаемые доходы. Чем больше вложишь — тем выше потенциальный «заработок».
Мифические доходы.
Например, если вы вложили 460 USDT, вам обещают: 13 USDT в день, 390 USDT в месяц, 1170 USDT за 90 дней, и фантастические 4745 USDT за год. А если вложить сразу 40 000 USDT, то через год сумма якобы вырастет до 414 640 USDT.
Задания при этом просты и одинаковы: ежедневно нужно просматривать видео, ставить лайки на посты в соцсетях
Особое внимание в пирамиде уделяется привлечению новых участников. За каждого приведённого друга или коллегу обещают дополнительные бонусы. В результате строится классическая схема пирамиды, где ваши доходы, по сути, формируются за счёт новых вкладов других людей.
Иллюзия легальности.
Чтобы убедить людей в «надежности» платформы, организаторы активно используют образы сотрудников правоохранительных органов. В соцсетях появляются посты с их участием, где они советуют вступать в XCM, будто бы тем самым подтверждая легальность схемы. На деле сами эти сотрудники — обычные жертвы обмана, которые поверили в сказку про «поле чудес».
Главная задача организаторов — собрать с участников как можно больше денег. После того, как «касса» заполнится, сайт и компания исчезнут без следа, а тысячи людей останутся без денег и с пустыми обещаниями.
Реакция МВД.
В пресс-службе МВД подтвердили, что сейчас проводится проверка в связи с незаконной деятельностью платформы по привлечению денежных средств граждан и нанесению ущерба физическим и юридическим лицам. Также проводится служебная проверка в отношении сотрудников правоохранительных органов, замеченных в продвижении пирамиды.
Vaib.uz рекомендует: не верьте обещаниям лёгких денег, особенно когда для этого нужно внести собственные средства. Финансовые пирамиды, меняя названия и легенды, продолжают одну и ту же игру — и, увы, выигрывают в ней только организаторы.