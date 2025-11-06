Ричмонд
Пациентка взыскала моральный вред с омской больницы

По данным суда, ей были оказаны некачественные медицинские услуги.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила в четверг, 6 ноября 2025 года, о рассмотрении судом гражданского дела по иску женщины к БУЗОО «Колосовская центральная районная больница» о взыскании компенсации морального вреда.

Как уточняется, женщина заявила о дефектах при диагностике повреждений и лечении травм, полученных дома.

«Судом установлено, что медицинским учреждением были оказаны некачественные медицинские услуги, врачом хирургом игнорировались клинические рекомендации, отсутствовала тактика лечения», — передает ведомство.

Сообщается, что суд постановил взыскать с БУЗОО «Колосовская центральная районная больница» 35 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного пациентке морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.