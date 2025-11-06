Онищенко прокомментировал предложение сделать июнь учебным месяцем: академик назвал главные препятствия

Инициативу о возможном сокращении летних каникул для школьников необходимо детально проработать. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметил, что обсуждение этой идеи требует комплексного подхода. Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается оплата труда педагогов. Онищенко пояснил, что зарплата учителей зависит от рабочих дней, а не только от количества проведенных уроков.
Академик также напомнил о практическом аспекте. В летний период во многих школах традиционно проводятся ремонтные работы, что необходимо учитывать.
Онищенко заявил, что инициатива нуждается в тщательном анализе и поиске взвешенных решений. Эксперт высказал убежденность, что сокращение каникул неприменимо для учеников начальных классов. Он объяснил это тем, что для детей младшего возраста длительный отдых является необходимым периодом.
«Не будем говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», — заключил он.
Напомним, что ранее с соответствующим предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она предлагала сделать июнь учебным месяцем, посвященным творческим дисциплинам. Так, в июне учащимся могут предложить рисование, музыку и, например, физкультуру, заключила омбудсмен.