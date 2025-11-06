В Омске пройдёт большая ярмарка вакансий

7 ноября в Омске пройдёт «Ярмарка вакансий». Её организует Кадровый центр Омской области на улице Тарская, 11. Это возможность для встречи и личной беседы соискателей с представителями компаний и предприятий региона — от оборонного сектора и сферы правопорядка до крупной и розничной торговли.
Вход на мероприятие свободный. Начало ярмарки в 11 часов.
В этот же день в Омске стартует прямая линия по вопросам защиты трудовых прав от министерства труда и социального развития Омской области.
Ранее мы писали, что остановить отток кадров из Омской области решено с помощью новых условий труда. Решить проблемы трудовой занятости планируют за счёт внутренней миграции. Подробности в материале сайта «АиФ в Омске».