В Омске пройдёт большая ярмарка вакансий

7 ноября в Омске пройдёт «Ярмарка вакансий». Её организует Кадровый центр Омской области на улице Тарская, 11. Это возможность для встречи и личной беседы соискателей с представителями компаний и предприятий региона — от оборонного сектора и сферы правопорядка до крупной и розничной торговли.