Свыше 20 бывших мигрантов доставили в военный комиссариат после рейда в Иркутске

IrkutskMedia, 6 ноября. Сотрудниками военного следственного отдела СК РФ по Иркутскому гарнизону регулярно проводятся рейды, выявляющие среди бывших мигрантов подлежащих на воинский учет. Так, в ноябре состоялась очередная проверка Центрального рынка, а также объектов общественного питания.
Сотрудниками региональных УФСБ России, ГУ МВД России, военного комиссариата и Росгвардии были проведены профилактические мероприятия. В результате совместного рейда было проверено свыше 80 человек, более 20 из них доставили в военный комиссариат для проверки и постановки на воинский учет. Из числа лиц, не имеющих гражданство РФ, 10 человек изъявили желание поступить на военную службу по контракту.
Всего с 1 января по 4 ноября 2025 года из лиц, получивших гражданство России, поставлено на воинский учет 937 человек. Контракт заключили 136 иностранных граждан, в том числе 63 человека из Узбекистана, 35 — из Таджикистана, четыре из Украины, трое — из Китая, а также по одному из Марокко, Израиля, Белоруссии.
Напомним, что ранее в Иркутске в районе Центрального рынка во время межведомственных рейдов, которые проходят в рамках операции «Нелегал-2025», правоохранители проверили четыре организации общественного питания, где находилось около 260 иностранцев. Из них 32 человека находились на территории РФ нелегально.