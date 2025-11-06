Свыше 20 бывших мигрантов доставили в военный комиссариат после рейда в Иркутске

Всего с 1 января по 4 ноября 2025 года из лиц, получивших гражданство России, поставлено на воинский учет 937 человек. Контракт заключили 136 иностранных граждан, в том числе 63 человека из Узбекистана, 35 — из Таджикистана, четыре из Украины, трое — из Китая, а также по одному из Марокко, Израиля, Белоруссии.