Хабаровский «Амур» дома разделался с омским «Авангардом»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» одержал победу в игре с одним из лидеров конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги — командой «Авангард» из Омска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», домашний матч «тигры» вытащили в дополнительное время и завершили его с итоговым счётом 3:2.
По информации пресс-службы ХК «Авангард», команды начали игру агрессивно — в общей сложности «тигры» и «ястребы» нанесли по воротам друг друга 29 бросков, 16 из которых пришлись на калитку Максима Дорожко. Голкипер «Амура» не смог осилить только один из них: шайбу смог оформить Майкл Маклауд, который и открыл счёт в матче на четвёртой минуте игры.
«Тигры» не стали опускать руки и периодически заставляли гостей по-настоящему понервничать. Игра проходила на высоких скоростях не без пожаров у ворот «ястребов», один из которых потушить они не смогли. Так, в одном из эпизодов преимуществом воспользовался Никита Евсеев — он остался один и из круга вбрасывания отправил шайбу в ворота голкипера «Авангарда» Никиты Серебрякова и сравнял счёт.
Второй игровой отрезок омичи начали также активно, однако излишняя самоуверенность сыграла им не на руку. Стараясь поскорее смениться, «Авангард» заработал штраф за нарушение численного состава и остался в меньшинстве. «Амур» не упустил момент — в этот раз отличился Евгений Свечников.
Однако удача была на стороне «тигров» не всегда: под занавес второго игрового отрезка хабаровчане остались втроём против четырёх игроков «Авангарда». Положение оказалось фатальным для «Амура» — Эндрю Потуральски насквозь прошил Максима Дорожко и довёл счёт в матче до 2:2. С таким результатом команды ушли на перерыв, чтобы в финальные 20 минут определить сильнейшего.
Напряжённое и очень динамичное противостояние команды продемонстрировали и в третьем периоде. На этот раз доминирующее положение занял «Авангард», игроки которого часто наведывались к воротам Максима Дорожко. «Амур» в то же время проверял гостей на прочность опасными контратаками. Неожиданность для «тигров» принесла концовка периода — Майкл Маклауд дал своей команде отличный шанс на победу, заработав большинство, которое в итоге перешло в овертайм.
Оборона хабаровчан действовала безупречно. Ключевым моментом стало нарушение численного состава от омичей. Как и во втором периоде, хозяева смогли реализовать преимущество и забрали победу.
— Хорошая игра, обоюдоострая. Моменты были как у нас, так и соперника. В принципе, так до овертайма и доиграли. Нам повезло чуть-чуть больше. У соперника тоже была возможность забить в формате «четыре на три», но мы смогли это сделать. Приятно побеждать сильных соперников. Ребята вышли сегодня мотивированными, после крайней победы. Местами видно, как эмоции перехлёстывали команду. Где-то нужно успокаивать. Но это здорово, когда они есть, — отметил и. о. главного тренера «Амура» Александр Андриевский.
Отметим, что после неудачной в целом выездной серии игр «Амур» начал активно восстанавливать свои позиции. Так, по возвращению домой «тигры» обошли «Адмирал» со счётом 3:2. Впереди хабаровчан ждёт игра с магнитогорским «Металлургом» — лидером как конференции «Восток», так и всего регулярного чемпионата КХЛ в текущем сезоне. Противостояние запланировано на 7 ноября.