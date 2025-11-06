Хабаровский «Амур» дома разделался с омским «Авангардом»

— Хорошая игра, обоюдоострая. Моменты были как у нас, так и соперника. В принципе, так до овертайма и доиграли. Нам повезло чуть-чуть больше. У соперника тоже была возможность забить в формате «четыре на три», но мы смогли это сделать. Приятно побеждать сильных соперников. Ребята вышли сегодня мотивированными, после крайней победы. Местами видно, как эмоции перехлёстывали команду. Где-то нужно успокаивать. Но это здорово, когда они есть, — отметил и. о. главного тренера «Амура» Александр Андриевский.