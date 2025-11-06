Ричмонд
Красноярка пожаловалась на «Синема Парк» в Роспотребнадзор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на кинотеатр «Синема Парк».

Источник: НИА Красноярск

По ее словам, она пришла с семилетним сыном на фильм с возрастным ограничением «6+». Однако перед началом сеанса на экране показали трейлер, в котором были сцены сексуального и физического насилия.

В итоге ребенок стал свидетелем контента, который явно не предназначен для детской аудитории и противоречит возрастной маркировке выбранного фильма.

Специалисты Управления провели проверку и выяснили, что, кроме прочего, в кинотеатре зрителей не предупреждают о том, сколько времени займет реклама и анонсы перед фильмом. Однако такая информация должна быть размещена рядом с кассой.

Кинотеатру «Синема Парк» вынесли предостережение и напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства при организации детских и семейных показов, сообщают в ведомстве.