14-летний мальчик ушел из дома и не вернулся: недавно его обнаружили волонтеры

В Башкирии подошли к концу поиски 14-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

Завершились поиски 14-летнего жителя башкирского города Мелеуза. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Мальчик пропал позавчера, он ушел из дома и долго не возвращался обратно. Спустя день волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден. Жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был мальчик — не уточняется.

