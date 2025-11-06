14-летний мальчик ушел из дома и не вернулся: недавно его обнаружили волонтеры

Завершились поиски 14-летнего жителя башкирского города Мелеуза. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Мальчик пропал позавчера, он ушел из дома и долго не возвращался обратно. Спустя день волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден. Жив! — заявили добровольцы.
Где все это время был мальчик — не уточняется.
