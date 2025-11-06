В Хабаровском крае завершила работу ярмарка выходного дня

В Хабаровском крае завершился очередной сезон ярмарки выходного дня. За время ее работы было продано более 300 тонн различной сельскохозяйственной продукции на общую сумму 46 миллионов рублей. Этот результат на 20 тонн превысил показатели прошлого года. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".