В Хабаровском крае завершила работу ярмарка выходного дня

В Хабаровском крае завершился очередной сезон ярмарки выходного дня. За время ее работы было продано более 300 тонн различной сельскохозяйственной продукции на общую сумму 46 миллионов рублей. Этот результат на 20 тонн превысил показатели прошлого года. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Посетители ярмарки могли купить самые разные продукты. В ассортименте были свежие овощи, ягоды и зелень, душистый мед, разнообразная выпечка, молочные и мясные продукты, рыба, сыры и даже мороженое.
Такая ярмарка помогает местным фермерам и сельхозпроизводителям продавать свою продукцию напрямую покупателям. Для обеспечения безопасности продуктов на ярмарке работала передвижная ветеринарная лаборатория, которая проводила обязательную проверку всей реализуемой продукции.