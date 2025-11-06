«В Европе модели бьются за работу, а в Казахстане могут опоздать» — интервью с Андреаной Ткаченко, покорившей Париж

Андреана Ткаченко начинала с детских показов в Казахстане и первого гонорара в 2 500 тенге. Сегодня за ее плечами — сотни кастингов, тяжелая операция на ногу и подиумы Парижа и Милана. Сейчас за ее успехом наблюдают сотни тысяч подписчиков, однако за внешним блеском скрываются строгие «нет» на кастингах, сомнения и преодоление. В интервью корреспонденту El.kz Андреана рассказала о чувствах, которые испытывала на европейских подиумах и о том, почему в индустрии моды красота — лишь бонус, а главные качества — стальной характер, железная выносливость и внутренний огонь.
— Андреана, здравствуйте! Сегодня вы работаете в Париже и Милане, но начинали, стоит полагать, как и многие — с малого. Расскажите, как начался ваш путь в модельном бизнесе? И вообще, вы сразу видели себя в этой индустрии?
— Здравствуйте! На самом деле недавно задумалась о том, как я вообще пришла в модельный бизнес и насколько это было осознанным. Родители отдали меня в моделинг еще в семь лет — у папы тогда было свое модельное агентство. Сейчас оно ему уже не принадлежит, но именно там я начинала свою карьеру.
Все началось с детского подиума. Я была совсем маленькой — уже в два года носила мамины туфли и мечтала стать «супер-пупер мисс модель», связать жизнь с конкурсами типа «Мисс Казахстан» и «Мисс Вселенная». Это была моя маленькая мечта.
В 12 лет я впервые вышла на большой подиум. Тогда мой рост уже был 175 сантиметров, и я вполне достойно смотрелась рядом со взрослыми моделями, которым тогда было и по 25, и по 30 лет — в те годы на подиуме работали довольно зрелые модели. Но по лицу и глазам все равно было видно, что я маленькая, испуганная малышка. При этом я ходила практически на все кастинги, старалась, билась, потому что очень-очень сильно хотела. И вот с 12 лет я беспрерывно участвую во всех кастингах и неделях моды.
— У вас уже довольно внушительный опыт за плечами! А в какой момент вы поняли, что казахстанского рынка вам мало, и решили двигаться в Европу?
— Казахстанского рынка мне стало мало примерно в 15 лет, и я начала пробоваться и отправлять фотографии на разные кастинги за границу. Но так как мне тогда не было даже 16, многие отказывали. В итоге я получила свой первый зарубежный контракт — в Китае. Однако он сорвался из-за коронавируса: Китай закрылся, и я никуда не смогла уехать.
— Люди, немного разбирающиеся в модной индустрии понимают, что эта сфера очень безжалостна и в ней огромная конкуренция, особенно на Западе. Наверное, это здорово закаляет характер. А помните ли вы свой первый кастинг в Европе? Какие эмоции испытывали?
— Практически на всех кастингах я чувствую себя достаточно уверенно, как бы высокомерно это ни звучало. Конечно, я переживаю, но с опытом отказы стали абсолютной нормой. И когда ты его получаешь, уже не нервничаешь, потому что понимаешь: у дизайнера могут быть свои представления о модели. Он может искать девушку под коллекцию в японском стиле — например, японку или в целом азиатский тип. Кому-то нужны черные волосы, кому-то короткие, кому-то длинные, кому-то очень высокая и худощавая модель, а кому-то наоборот — понежнее, поплотнее. У каждого дизайнера свои задумки.
Поэтому отказ — это абсолютная норма в нашем бизнесе. И он очень круто воспитывает здоровую самооценку. Наверное, именно это мне в свое время и помогло. Сначала, конечно, было тяжело все это принимать, но со временем стало гораздо спокойнее.
— Здоровая самооценка и уверенность в себе — это очень здорово. Но тем не менее, в Европе много конкуренции, на одной уверенности далеко не уедешь, нужно выделяться. Что помогает вам выделяться?
— Да, в Европе достаточно много конкуренции, но честно скажу: если бы европейские дизайнеры прилетели в Казахстан, они бы удивились, насколько у нас много красивых девушек. Это правда. У нас огромное количество красавиц, которые вполне достойны работать в Европе — многих действительно можно смело отправлять туда на контракты, и они бы себя проявили.
Что помогает выделяться мне? Наверное, все-таки блеск в глазах и внутренняя энергетика — харизма. Как бы это ни звучало, но это чувствуется. Потому что когда дизайнер выбирает модели среди сотен, а иногда и тысяч потрясающе красивых девушек, его цепляет именно какая-то искринка.
Я сама несколько раз помогала зарубежным дизайнерам выбирать моделей здесь, в Казахстане. И когда смотришь на тысячи по-своему красивых девушек — высоких, худых, разных, иногда просто не знаешь, кого выбрать. И в итоге цепляет именно энергетика: взгляд, желание, внутренний огонь. Думаю, именно это помогает выделяться.
Ну и, конечно, моя аудитория тоже помогает — меня часто узнают даже в Европе, и это очень приятно.
— Быть красивой для модели недостаточно. Хотя, есть мнение, что модель может и не быть красивой, главное — чтобы была изюминка или, как говорят некоторые, «фактура». На ваш взгляд, какие качества, кроме внешности, сегодня наиболее важны для модели?
— Каждый раз, когда у меня спрашивают, что нужно, чтобы стать успешной моделью, я отвечаю одно и то же: выносливость, выносливость и еще раз выносливость. Это самое важное. Ты стоишь на холоде, в тридцатиградусный мороз, в снегу, в нижнем белье — стой и улыбайся, будто тебе тепло. Ты голодная, целый день ничего не ела, но не падаешь в обморок и делаешь вид, что все прекрасно. Потому что работа на площадках — это всегда безумно тяжело. Многие даже не представляют, насколько это физически сложный труд.
Ты целый день ходишь на каблуках, в репетициях, в платье, которое нельзя испортить, — и даже в уборную в нем не сходишь. Прости за подробности, но это так. Не есть, не спать, держать себя в форме, физической и моральной, и параллельно получать постоянные отказы. Иногда слышать очень резкие слова от кастинг-директоров. Это все действительно очень сложно. Поэтому тут нужна запредельная стойкость, очень сильная сила воли, прям безумно жесткая, и настоящее горение своим делом.
Если вам не нравится моделинг и вы пришли туда ради денег — девочки, я вас огорчу. Больших денег там заработать можно, но очень редко. Только если стать настоящей топ-моделью. Если ты не любишь эту профессию — заниматься ею просто нет смысла.
— Многие местные модели мечтают и стремятся работать в Европе. Чем европейская модельная индустрия отличается от казахстанской?
— Европейская модельная индустрия отличается от казахстанской на самом деле не так сильно, потому что конкуренция высокая и там, и здесь. Каких-то кардинально жестких отличий нет. Но в Европе девочки очень сильно бьются за работу, потому что приезжают на контракт — им нужно отработать свои вложения и обязательно попасть на показы.
А в Казахстане модели, как правило, не приезжают специально ради кастингов, чтобы работать за те небольшие деньги, которые здесь платят. К сожалению, это так — не очень многие готовы. Хотя конкуренция все равно есть и там, и здесь. Девочки все равно хотят выходить на подиум, участвовать у дизайнеров и прочувствовать эту атмосферу.
— Имея опыт работы там, скажите, что казахстанским моделям стоит развивать, чтобы стать конкурентными на мировом уровне?
— Казахстанским моделям стоит развивать насмотренность, чувство вкуса, это тоже играет огромную роль. Очень важно развивать этикет работы. К сожалению, у нас многие модели достаточно безответственные: могут позволить себе опоздать на репетицию или вообще не приехать на показ. Такое абсолютно недопустимо. В Европе нужно строго следить за своей репутацией, чтобы дизайнеры хотели работать с тобой снова и снова.
Еще раз скажу: нужно вырабатывать желание работать. Лично я, когда делаю съемку, работаю до последнего, пока не получится крутой кадр. Даже если дизайнер скажет: «Ай, ладно, так пойдет», — я все равно продолжаю, пока не будут действительно классные фотографии, пока я не выжму из себя максимум.
Нужно стараться очень прорабатывать свой почерк, чтобы он был идеальным. Работать над позингом, над подачей, чтобы это было читаемо и чтобы было видно, что это идешь именно ты — чтобы у модели была своя изюминка.
— Какие мировые дизайнеры или бренды вдохновляют лично вас? На чьих показах вы мечтаете поучаствовать?
— Безусловно, показ, на котором я мечтаю выйти — это Victoria’s Secret. Думаю, мои подписчики думают так же, потому что практически под каждым постом они активно отмечают бренд и пишут: «Боже, заберите ее в ангелы». Это действительно тот показ, на котором я хочу оказаться и поставить галочку, что я это сделала. Это одна из целей. Надеюсь, все свершится — мы к этому идём.
Какие бренды меня вдохновляют? Безусловно, это люкс-сегмент, который я очень люблю. Мне очень нравится философия бренда Schiaparelli — это серьезный бренд с достаточно глубокой концепцией, которую нужно уметь понимать. Это невероятно талантливая команда, создающая культурные шедевры.
Мне также нравятся классические бренды, например Dior. У меня с Dior очень тесная история: мы постоянно сотрудничаем. Еще с моих 16 лет я участвую во всех их показах в Казахстане, а также работала полностью одна на некоторых круизных коллекциях. И я надеюсь, что у меня получится выйти и на их мировом показе.
— Обо всех профессиях существуют стереотипы, моделинг и модная сфера в целом не ислючение. С какими стереотипами о моделях в Казахстане вы сталкивались?
— Безусловно, как и везде, существует стереотип, что все модели это эскортницы, содержанки, которые ничего не делают. Это абсолютно не так. Есть мнение, что работа модели очень простая — и это тоже совершенно неправда. Также многие думают, что модели зарабатывают очень много. Хочу вас огорчить: иногда некоторые проекты в Казахстане вообще бесплатные, а некоторые оплачиваются настолько маленькой суммой, что хватает буквально только на такси туда-обратно, и даже на обед может не хватить. Конечно, бывают хорошие съемки, классные кампейны, крутые показы, но это случается не так часто.
— Вы сказали многие думают, что модели много зарабатывают, но этих денег едва ли хватает на такси. Помните свой первый гонорар? Сколько вам заплатили?
— Конечно, я помню свой первый гонорар. Это было 2500 тенге. Да, сумма была очень маленькая, и я не скажу, что я была прям рада, потому что даже в свои 13 лет я уже зарабатывала деньги — я шила детские игрушки и продавала их. И 2500 казались совсем небольшой суммой. Но я радовалась не заработку, а эмоциям, которые получила на показе. То, что я вышла на подиум вместе со взрослыми моделями — это было безумно, безумно круто.
— TikTok и Instagram сегодня — полноценный источник дохода для модели. Какую долю в ваших доходах занимают соцсети?
— Я, пожалуй, не буду подробно отвечать, но скажу так: полноценным источником дохода для модели могут быть Instagram и TikTok. Если ими заниматься и вести правильно, то да — на этом можно зарабатывать хорошие деньги.
— Давайте тогда поговорим не о вашем личном заработке, а попытаемся понять, какие деньги в данной индустрии в целом. Какой диапазон гонораров?
— Я не могу ответить, потому что это конфиденциальная информация. Мы не можем разглашать, кто сколько зарабатывает. Но скажу честно: обычной модели в Казахстане заработать огромные деньги практически невозможно. Точнее, не практически, а невозможно. Это нереально, потому что у нас нет такого количества брендов, которые готовы платить большие суммы, и нет такого объема съемок с высокими гонорарами.
— Хорошо. За что модели получают самые большие деньги — показы, кампейны, контракты с beauty-брендами, social media?
— Опять же, всегда по-разному. Невозможно назвать что-то одно. Можно сняться на обложку, например, Harper’s Bazaar бесплатно — за 0 тенге, а можно оказаться на обложке какого-нибудь простого журнала и получить за это большую сумму. Здесь нет фиксированного диапазона. Можно сняться в рекламе и получить хорошие деньги, а можно сфотографироваться, не подписав контракт, и потом увидеть свои фото по всему городу — бесплатно.
Поэтому нужно иметь грамотного менеджера, который может правильно вести переговоры и формировать стоимость. Я даже честно не знаю, за что модели получают самые большие гонорары — у всех все по-разному.
— Считается, что европейский рынок щедрее казахстанского. Насколько эта разница ощущается на практике?
Да, европейский рынок, конечно, платит больше, но нужно учитывать, что работая за границей, модель платит налоги, которые иногда достигают 50%. Плюс модельное агентство забирает почти 50%, а материнское агентство — еще от 5 до 10%, в зависимости от условий. То есть, возможно, бренды действительно платят большие суммы, но модели получают совсем не так много, как принято думать. Никакого «космоса», к сожалению, нет.
— Давайте поговорим о моделях, которые действительно зарабатывают баснословные деньги. Какие топ-модели 90-х или из современных являются для вас источником вдохновения и почему?
— Ох, какой прекрасный вопрос. Одна из таких — конечно, Наоми Кэмпбелл. Это невероятная женщина, которая, во-первых, создала из себя очень сильный личный бренд, смогла четко сформировать свою личность и показать, кто она есть. И по сей день, в своем возрасте, она остается супертоп-моделью и участвует в самых крупных показах. Я считаю, что это очень-очень достойно.
Анок Яй — еще одна очень крутая модель с безумно длинными ногами, которая добилась всего без богатых родителей и влиятельных спонсоров. Это пример для подражания. Мне очень нравится ее харизма, невероятно нравится ее фигура и внешность в целом. Она очень классно проявляет себя и на подиуме, и на фотосъемках.
Еще одна безумно классная модель — это Ясмин Вейналдум. Ее называют одной из самых крутых моделей нынешнего поколения, как многие дизайнеры и топовые кутюрье мира отмечают. У нее невероятно отличительная походка, ее почерк читается издалека. Как только она выходит на подиум, сразу понятно, кто это, по ее фигуре, телосложению, по походке, динамике плеч и ног. Это просто невероятно, настоящая пантера.
— Супермодели 90-х — Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд — и модели цифровой эпохи, например, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Очень много дискуссий на предмет того, что раньше модели были более уникальными, харизматичными и каждая имела свою изюминку, чего не скажешь о современных манекнщицах. В чем принципиальная разница между этими поколениями моделей?
— Опять же, дело, наверное, в наличии той самой изюминки. Потому что, глядя на Кендалл Дженнер, Беллу Хадид, Джиджи Хадид — не всегда издалека можно сразу понять, что это идут именно они. А если ты видишь Наоми Кэмпбелл, ты сразу понимаешь: это точно она. На самом деле и те, и те — безумно хороши. Тут невозможно выбрать кого-то одного.
Просто поколение меняется, меняются желания дизайнеров и потребителей — что они хотят видеть на подиуме. Это нормально, что сейчас многие соответствуют нынешним стандартам.
— Мы уже вскользь затронули тему вашего блога, давайте поговорим о нем побольше. У вас более полумиллиона подписчиков в Instagram и сотни тысяч в TikTok. Когда вы поняли, что соцсети могут стать не просто портфолио, а полноценной карьерой?
— На самом деле я не скажу, что это какая-то одна огромная профессия. Скорее, это дополнение ко всему. Каждая часть моей деятельности — и бренд одежды, и моделинг, и блог — вместе составляет то, чем я занимаюсь в целом.
Блог — это очень сложная вещь. Наверное, одно из самых тяжелых занятий, к которым я прикасалась. Потому что он напрямую связан с твоей репутацией, имиджем, тем, как ты проживаешь каждый день, сталкиваешься с огромным количеством людей, фанатов — и отдача обратно просто невероятная. Я делаю это не только ради денег, а, в первую очередь, ради своей миссии. Я понимаю, что у меня есть миссия в этом мире — мотивировать девушек.
У меня была очень тяжелая операция на ногу. Я целый год восстанавливалась, чтобы снова спокойно ходить на каблуках. Несмотря на то, что несколько месяцев я почти не двигалась, я нашла в себе силы восстановиться и буквально дважды научиться ходить заново — после сложной операции на колено. И при этом не забросила блог: продолжала вдохновлять девушек, показывать красоту, силу и то, что красивые девушки не просто красивые — они еще и сильные духом, способные пройти через многое и все равно сиять.
И вот была очень трогательная история. На одном показе, уже после операции и реабилитации, ко мне подошла девушка сфотографироваться — со слезами на глазах. Я спросила, что случилось. Она сказала: «Вы знаете, Андриана, у меня была опухоль спинного мозга. И каждый день я смотрела ваши сторис, думала: “Боже, она смогла справиться и встать на ноги — значит, и я смогу”. Я открывала ваши актуальные про травму, и вы меня очень сильно мотивировали. И вы представляете — у меня получилось заново научиться ходить. И я решила: если полностью восстановлюсь, пойду на кастинг и тоже стану моделью. И вот — я на Kazakhstan Fashion Week, меня взяли сразу с первого кастинга».
Каждый раз, когда я рассказываю эту историю, я плачу. И мне кажется, именно в этом — огромная сила блога.
— Трогательная история! Какие еще форматы контента лучше всего «зашли» вашей аудитории?
— Моя фишка в контенте — это красивые походки на репетициях показов, и я очень люблю путешествовать вместе со своими проектами. Я снимаю реакции людей на проходку в красивых платьях в разных городах. Недавно, например, мы снимали реакцию людей в Париже — в казахском национальном образе, и это очень зашло аудитории. Мне очень понравился фидбэк, несмотря на большое количество и хейта, и поддержки. В общем, скоро будем открывать ещё одну новую рубрику — но пока не буду рассказывать, какую.
Еще один очень интересный контент на моей странице, который тоже набирает большие просмотры — это моя прекрасная мамочка, которая очень молодо выглядит для своих лет. Мы с ней снимаем очень интересные коллаборации.
— Были ли моменты, когда вам хотелось закрыть соцсети и уйти в тень?
— Конечно, такие моменты бывают, но я понимаю, что это — стабильность. Если ее не будет, не будет и результата. Я просто не могу бросить свою аудиторию и людей, которые любят наблюдать за мной каждый день, даже если иногда пропадаю на недельку. Мне сразу начинают писать: «Где вы? Мы скучаем по вашим сторис, по вашим рилс».
Был момент, когда я ушла на операцию. Я не знала, что делать: проблема с ногой, разорваны связки из-за каблуков. Ходить не могу, контент снимать тоже. Предстояла тяжелая операция, состояние было ужасное — ничего не хотелось. Но, несмотря на это, я собирала весь старый контент, который когда-либо снимала, монтировала его и выкладывала в Instagram. Начала снимать разговорные рубрики и все равно держалась, пыталась не уходить. Хотя, возможно, в тот момент можно было просто оставить соцсети и заняться восстановлением. Но я решила показывать всю реабилитацию в Instagram, показывать, что идеальная картинка не всегда идеальна, показывать правду.
И, как я уже говорила, я получила огромный фидбэк. Хотя в начале, когда я только начала выкладывать, что плачу, что мне тяжело, что такое случилось, мне писали очень многие: «Зачем вы это выкладываете? Какой ужас. Слишком много слез. В последнее время я от вас отписываюсь». Несколько месяцев у меня стояла одна и та же цифра по аудитории: приходило 50 000 подписчиков и столько же уходило.
В этот период моя аудитория очень сильно очистилась, и со мной остались только те, кому действительно интересно наблюдать, кто поддерживал и верил в меня. Тут тоже нужно было очень круто устоять морально и психологически не упасть под наплывом хейтеров, которые писали, зачем я жалуюсь и вообще показываю все это людям.
— Кстати о хейте. Как вы справляетесь с ним?
— Конечно, без хейта не обойдется никогда. Хейт будет всегда и у всех, даже у самых красивых девушек. Мне постоянно пишут очень много негативных комментариев — это правда, и я это воспринимаю абсолютно спокойно. Но скажу честно: меня задевают комментарии, когда начинают обсуждать и осуждать мои моральные ценности. Я воспитывалась в очень серьезной семье, где все было достаточно строго. И когда меня критикуют за характер или поведение — да, бывает, это задевает, и я могу вступить в конфликт.
А вот когда осуждают внешность — абсолютно ноль эмоций. Потому что кастинги в модельное агентство уже все сделали: там тебе могут сказать, что у тебя короткие ноги или слишком длинные, что ты слишком толстая или слишком худая — у всех свои стандарты. У дизайнеров, у людей — у каждого в голове свое представление о красоте. Нравиться всем просто невозможно. Поэтому на комментарии о внешности я не реагирую.
— Вы вернулись в Казахстан. Есть ли у вас желание работать здесь постоянно? Может быть, запустить свой проект?
Я работаю в Казахстане и участвую в казахстанских неделях моды. Для меня это прекрасные платформы, на которых я могу создавать крутой контент и продвигать наших дизайнеров. Со своей мировой аудиторией я делюсь тем, что такое Казахстан, какие здесь есть интересные и талантливые дизайнеры, невероятные люди и безумно красивая природа.
Мой блог — не только о моде, моделинге и красоте. Я также занимаюсь верховой ездой. Кстати, один из видов контента, который очень круто «залетел», — это верховая езда: нежная девушка на огромной лошади, которая управляет полутонами. Это всегда производит сильное впечатление.
Поэтому Казахстан для меня — очень классное место, где я могу свободно и вдохновенно создавать крутой контент.
— Андреана, спасибо за интервью!
— И вам спасибо!
