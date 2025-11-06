«В Европе модели бьются за работу, а в Казахстане могут опоздать» — интервью с Андреаной Ткаченко, покорившей Париж

И вот была очень трогательная история. На одном показе, уже после операции и реабилитации, ко мне подошла девушка сфотографироваться — со слезами на глазах. Я спросила, что случилось. Она сказала: «Вы знаете, Андриана, у меня была опухоль спинного мозга. И каждый день я смотрела ваши сторис, думала: “Боже, она смогла справиться и встать на ноги — значит, и я смогу”. Я открывала ваши актуальные про травму, и вы меня очень сильно мотивировали. И вы представляете — у меня получилось заново научиться ходить. И я решила: если полностью восстановлюсь, пойду на кастинг и тоже стану моделью. И вот — я на Kazakhstan Fashion Week, меня взяли сразу с первого кастинга».