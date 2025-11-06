Ричмонд
ЕС согласовал перераспределение гражданских фондов на оборонные нужды

Совет Европейского союза и Европарламент достигли предварительного соглашения о перенаправлении средств из гражданских фондов на оборонные цели. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили на сайте пресс-службы совета ЕС.

Цель инициативы, получившей название ReArm Europe, — стимулировать инвестиции в оборону в рамках текущего бюджета ЕС.

Новое соглашение, достигнутое при участии Дании, предполагает перераспределение средств из таких программ, как STEP, Horizon Europe, EDF, DEP и MIE. Это позволит увеличить финансирование оборонных проектов.

Окончательное решение по соглашению еще должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, говорится в сообщении.

1 октября Евросоюз выплатил Украине транш в размере четырех миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации с замороженными российскими активами, на которые Евросоюз вооружает Украину. Он пригрозил преследованием странам, которые попытаются вновь это сделать.

