Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в пяти районах Ростовской области

Российские военные в ночь с 5 на 6 ноября сбили украинские беспилотники в небе над пятью районами Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область за ночь силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, пострадавших нет. Слюсарь добавил, что власти сейчас уточняют сведения о последствиях на земле.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь с 4 на 5 ноября силы противовоздушной обороны РФ обезвредили украинские дроны на территориями Каменского, Верхнедонского, Чертковского и Константиновского районов Ростовской области. Губернатор региона отмечал, что в результате действий киевского режима никто не пострадал.