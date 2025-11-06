Ричмонд
Онищенко высказался об идее сокращения летних каникул школьников

Идею сокращения летних каникул необходимо обдумать, так как она не должна касаться учеников начальных классов. Такое мнение в четверг, 6 ноября, выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, при оценке инициативы нужно учитывать проблему, связанную с зарплатами педагогов. Кроме того, в летний сезон в учебных заведениях часто проводят ремонтные работы.

— Не будем говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Летние каникулы можно сократить до двух месяцев, считает уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. По ее мнению, в июне дети могут продолжать посещать уроки рисования, музыки, труда и физкультуры. Рационально ли это предложение, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Надеждой Резеновой.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, в свою очередь, заявил, что России нужно перейти на 12-летнюю систему обучения в школе вместо 11-летней, поскольку текущего срока обучения не хватает.