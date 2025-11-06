Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о среднем размере пенсии в 2026 году

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России превысит 27 тысяч рублей после индексации на 7,6%.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для тех пенсионеров, которые не работают, составит более 27 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передают РИА Новости.

На 1 июля 2025 года средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. В связи с предстоящей индексацией пенсий на 7,6%, которая состоится 1 января 2026 года, сумма увеличится до 27 788,8 рубля, уточнила Стенякина.

Она напомнила, что страховая пенсия назначается гражданам при достижении пенсионного возраста, установлении инвалидности или в случае потери кормильца. Размер таких выплат зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов, и это наиболее распространённый тип пенсии.

В отличие от страховой, социальная пенсия рассчитывается по другому принципу. Она не зависит от трудового стажа или размера взносов. Социальную пенсию могут получать граждане, которые по каким-либо причинам не имеют необходимого трудового стажа или недостаточно накопленных взносов для получения страховой пенсии.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января повышение зарплат бюджетникам и МРОТ затронет около 4,5 миллиона россиян и косвенно повлияет на всех работающих граждан.