В Госдуме рассказали о среднем размере пенсии в 2026 году

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для тех пенсионеров, которые не работают, составит более 27 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передают РИА Новости.