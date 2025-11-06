Ко Всемирному дню науки общественные советники Москвы расскажут о становлении атомной отрасли

Экскурсии, лекции и иммерсивный спектакль проведут общественные советники Москвы в районе Щукино Северо-Западного административного округа. Мероприятия посвящены Всемирному дню науки и 80-летию атомной промышленности в России.
Один из общественных советников, основатель Центра сохранения наследия советских ученых Евгения Маркизова проведет экскурсию «80 лет Победы и атомной промышленности для мира». Она пройдет ко Всемирному дню науки 9 ноября в 12:00. Чтобы посетить экскурсию, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Место встречи: ул. Маршала Василевского (около 4-го выхода м. Щукинская).
— Маршрут включает осмотр архитектурных ансамблей, спроектированных Алексеем Щусевым и Иваном Жолтовским, посещение одного из старейших детских садов Москвы и сохранившихся скульптур стадиона «Юность». В музее быта советских ученых гости увидят личные вещи исследователей, услышат семейные истории и примут участие в тематической викторине. Завершится программа чаепитием с традиционными сладостями советского периода. Продолжительность экскурсии — 2 часа, — отметила Евгения Маркизова.
Также в рамках празднования 80-летия атомной промышленности в России общественный советник проводила экскурсии «В поисках первого Академгородка СССР». Участники узнавали о становлении атомной отрасли, жизни и работе ее основоположников — Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, а также о первых жителях Академгородка. Маршрут раскрывал девиз юбилея атомной отрасли «Гордость. Вдохновение. Мечта».
Другой яркий пример просветительской деятельности — работа Маргариты Крапивиной — ведущего инженера-технолога Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара, общественного советника. Она проводит занятия для детей по химии и атомной науке, показывая увлекательные опыты.
— Сейчас мы готовим интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» с участием ученых нашего института. Также планируем показ иммерсивного спектакля «Андрей Анатольевич Бочвар: труд быть академиком», который позволит зрителям погрузиться в эпоху великих научных свершений. Планируем его выпустить уже в ноябре, — отмечает Маргарита.
Еще в этом учебном году стартовала специальная образовательная программа по радиохимии в университетской гимназии МГУ им. Ломоносова, где Маргарита вместе с коллегами из научного центра читает лекции и проводит практические занятия для школьников. Также запланированы образовательные встречи со школьниками Щукино, направленные на профориентацию и популяризацию науки.
Общественные советники — это неравнодушные и активные москвичи. Уже более 10 лет они участвуют в жизни города, помогают своим соседям, реализуют собственные проекты, проводят творческие мастер-классы, спортивные занятия, групповые экскурсии и занимаются благотворительностью. Также советники являются связующим звеном между жителями и органами исполнительной власти.