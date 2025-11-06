Ричмонд
Россиянам объяснили, почему именно ноябрь идеально подходит для проверки пенсионных накоплений

Виноградов: Ноябрь является идеальным месяцем для проверки пенсионных накоплений.

Источник: Комсомольская правда

Идеальным месяцем для проверки и защиты пенсионных накоплений россиян является ноябрь. Об этом в интервью RT сообщил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ и профессор Вадим Виноградов.

Согласно закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», отметил эксперт, за перерасчетом пенсии россияне могут обращаться в любое время года, но ноябрь для этого — самое идеальное время.

В этот период гражданам особенно важно проверить не страховые периоды, а именно — служба в армии, время ухода за детьми, периоды ухода за пожилыми родственниками старше 80 лет.

Преимущество же ноября в плане проверки накоплений заключается в том, что у россиян еще остается много времени, чтобы собрать нужные для корректировки выплат документы.

Ранее в Госдуме сообщили, что в январе 2026 года в России вырастут пенсии. Средний размер страховой выплаты по старости превысит 27 тысяч рублей.

Экономисты же предупредили, что граждане, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, могут получить повышенную пенсионную выплату уже в декабре.