Появились кадры, как вратарь «Сент-Луиса» пытается украсть юбилейную шайбу Овечкина

Вратарь американского клуба «Сент-Луис Блюз» чуть не украл шайбу, которой российский хоккеист Александр Овечкин забил рекордный 900-й гол в НХЛ. Соответствующая информация следует из трансляции на телеканале TNT Sports.

На кадрах видно, как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» вместе с остальными игроками команды празднует новый рекорд. В это же время спортсмен Джордан Биннингтон незаметно пытается спрятать шайбу у себя в амуниции.

Один из представителей судейской команды заметил это. После он принудил вратаря вернуть шайбу — голкиперу «Сент-Луиса» пришлось согласиться.

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин достиг исторического рубежа 6 ноября. Юбилейная, 900-я шайба, была заброшена Овечкиным на 23-й минуте матча. На данный момент в активе россиянина 900 голов в 1504 матчах за 21-й сезон в НХЛ.

9 октября Александр Овечкин также установил новый рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ. Его хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» открыла новый сезон домашней игрой против «Бостон Брюинз».