Омичи беспокоятся за не улетевших лебедей, минприроды успокаивает — все по плану

«Здравствуйте. Лебеди находятся в городе Тюкалинске на озере Ременниково по адресу: ул. 1-я Кооперативная. Они не улетели на зимовку, т.к. это поздний выводок. Нам очень нужна помощь профессионалов, чтобы спасти лебедей. Все озера вокруг застыли, а они не могут долго находится без воды и еды. Сидят, экономив энергию без движения на льду», — написал неравнодушный житель Тюкалинска в телеграм-канале «Омский новостной поезд».