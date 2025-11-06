Омичи беспокоятся за не улетевших лебедей, минприроды успокаивает — все по плану

Жители Тюкалинска выразили беспокойство по поводу не улетевших в южные страны лебедей, которых они обнаружили на озере Ременниково. Минпророды Омской области порекомендовало не паниковать, объяснив ситуацию как естественную.
«Здравствуйте. Лебеди находятся в городе Тюкалинске на озере Ременниково по адресу: ул. 1-я Кооперативная. Они не улетели на зимовку, т.к. это поздний выводок. Нам очень нужна помощь профессионалов, чтобы спасти лебедей. Все озера вокруг застыли, а они не могут долго находится без воды и еды. Сидят, экономив энергию без движения на льду», — написал неравнодушный житель Тюкалинска в телеграм-канале «Омский новостной поезд».
На тревожный пост ответили специалисты министерства природных ресурсов и экологии Омской области:
«Здравствуйте! Не стоит паниковать если вы наблюдаете отдыхающих птиц на водоеме, покрытом ледяной коркой. Лебеди приспособлены к отрицательным температурам и улетят, когда им станет нужно», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили, что омичам, увидев на озерах не улетевших птиц, не стоит их прикармливать, так как это сбивает пернатых с толку и нарушает естественные сроки миграции.