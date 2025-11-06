Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 6 ноября над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Беспилотники сбили в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор.

— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше