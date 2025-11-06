Студентка из Уфы выиграла конкурс красоты «Miss Africa Russia — 2025»

Студентка третьего курса Института истории и государственного управления Уфимского университета науки и технологий Стампулус Данква Микеалина Мэри выиграла конкурс красоты «Miss Africa Russia — 2025». Она представляла свою родную страну — Гану, а также Уфу, которую считает вторым домом, сообщили в вузе.
Участие в конкурсе приняли представительницы африканской диаспоры со всей России. Девушка успешно преодолела все испытания, в том числе и выход в национальных нарядах с флагами своих стран.
«Это было больше, чем просто соревнование — это было настоящее празднование культуры, единства и женственности, — поделилась впечатлениями она. — Я встретила невероятных девушек из разных стран Африки и африканской диаспоры, которые проживают в России. Каждая из них вдохновила меня своими историями и силой духа».