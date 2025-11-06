Студентка из Уфы выиграла конкурс красоты «Miss Africa Russia — 2025»

«Это было больше, чем просто соревнование — это было настоящее празднование культуры, единства и женственности, — поделилась впечатлениями она. — Я встретила невероятных девушек из разных стран Африки и африканской диаспоры, которые проживают в России. Каждая из них вдохновила меня своими историями и силой духа».