Euractiv: ЕК рассматривает несколько альтернатив репарационному кредиту Украине

Члены Европейской комиссии (ЕК) активно рассматривают возможности покрыть дефицит финансирования Украины — в ход могут пойти средства, полученные из общего долга Европейского союза (ЕС) и грантов государств-членов объединения. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в газете Euractiv, ссылаясь на источники.

Эти два варианта станут дополнением к репарационному кредиту, в рамках которого планируется использовать 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Альтернативы скоро будут изложены в документе — в ближайшие дни он дойдет до европейских столиц.

В материале добавили, что репарационный кредит рассматривается Еврокомиссией как наиболее вероятный вариант поддержки Киева.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство страны в ЕС должно быть полным и не может быть ограничено рамками или процедурами, такими как «испытательный срок».

Глава дипломатической службы объединения Кая Каллас, в свою очередь, отметила, что к 2030 году в состав Евросоюза могут войти новые страны, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория.

