Зарплаты в рекламной сфере Башкирии показали значительный рост

За девять месяцев текущего года на Башкирию пришлось 1% от общего числа российских вакансий в этой области, что составило 2,6 тысячи предложений. По всей стране для рекламщиков было открыто 259 тысяч вакансий. Наибольшее количество предложений сосредоточено в Москве (45% или 115,4 тысячи вакансий) и Санкт-Петербурге (12% или 30,1 тысячи). Примерно по 3% вакансий разместили Краснодарский край (8,6 тысячи), Свердловская область (8,2 тысячи), Татарстан (7,6 тысячи) и Московская область (6,8 тысячи).