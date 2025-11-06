Зарплаты в рекламной сфере Башкирии показали значительный рост

С января по сентябрь текущего года медианный уровень заработной платы, предлагаемый работникам рекламной сферы, маркетинга и связей с общественностью в Башкирии, достиг 64,1 тысячи рублей. Согласно данным hh.ru, это на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди российских регионов наиболее высокие зарплаты специалистам креативной индустрии предлагали на Чукотке (110 тысяч рублей), в Москве (106,9 тысячи рублей), Магаданской области (100 тысяч рублей), Подмосковье (91,5 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (91 тысяча рублей).
За девять месяцев текущего года на Башкирию пришлось 1% от общего числа российских вакансий в этой области, что составило 2,6 тысячи предложений. По всей стране для рекламщиков было открыто 259 тысяч вакансий. Наибольшее количество предложений сосредоточено в Москве (45% или 115,4 тысячи вакансий) и Санкт-Петербурге (12% или 30,1 тысячи). Примерно по 3% вакансий разместили Краснодарский край (8,6 тысячи), Свердловская область (8,2 тысячи), Татарстан (7,6 тысячи) и Московская область (6,8 тысячи).
