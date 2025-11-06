Посольство РФ в США поздравило Овечкина с рекордом на чемпионатах НХЛ

В посольстве отметили, что за бросками Овечкина «с замиранием сердца» следят болельщики из России и других стран. Дипломатическое представительство также оставило ещё одно сообщение на своей странице в социальной сети X*, в котором подчеркнуло, что 900-я шайба хоккеиста является «отличным рекордом» для товарищеского матча между РФ и США.