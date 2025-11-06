Посольство РФ в США поздравило Овечкина с рекордом на чемпионатах НХЛ

Посольство России в Вашингтоне поздравило капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 900-й шайбой, заброшенной на чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российские дипломаты назвали достижение спортсмена знаковым.
«От всей души поздравляем с очередным знаковым событием в Вашей профессиональной спортивной карьере — 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ», — говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве отметили, что за бросками Овечкина «с замиранием сердца» следят болельщики из России и других стран. Дипломатическое представительство также оставило ещё одно сообщение на своей странице в социальной сети X*, в котором подчеркнуло, что 900-я шайба хоккеиста является «отличным рекордом» для товарищеского матча между РФ и США.
Напомним, ранее Овечкин забил свой 900-й гол в рамках матча против «Сент-Луис Блюз». Игра закончилась со счётом 6:1 в пользу «Вашингтона». В этом поединке капитан команды забросил одну шайбу. Также сообщалось, что «Вашингтон» планирует провести церемонию в честь 900 голов и 1500 сыгранных матчей Овечкина.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.