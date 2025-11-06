Ричмонд
Лукашенко сказал, что в Беларуси знают уже с детства

Лукашенко назвал визитную карточку Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября поздравил коллектив и ветеранов ООО «МотоВелоЗавод» с 80-летием со дня образования Минского мотоциклетного и велосипедного завода и сказал, что в Беларуси знают уже с детства. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении заявил, что «МотоВелоЗавод» является предприятием с большой историей, а также с богатым опытом в создании двухколесного транспорта.

— Бренды «Аист» и «Минск», знакомые с детства многим поколениям соотечественников, стали вашей визитной карточкой не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, — отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси добавил: опираясь сегодня на опыт, который был наработан ветеранами производства, команда инженеров, конструкторов, технологов воплощает лучшие традиции в современных моделях. Он убежден в том, что высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу и далее будут оказывать содействие эффективной работе предприятия, его развитию.

Ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации.

Также мы писали, что Лукашенко хочет получить белорусский робот-пылесос.

Тем временем «Беларусбанк» предупредил белорусов о сбое в платежах в ЕРИП.

