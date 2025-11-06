Лукашенко сказал, что в Беларуси знают уже с детства

Президент Беларуси добавил: опираясь сегодня на опыт, который был наработан ветеранами производства, команда инженеров, конструкторов, технологов воплощает лучшие традиции в современных моделях. Он убежден в том, что высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу и далее будут оказывать содействие эффективной работе предприятия, его развитию.