Садальский поздравил Ксению Собчак с днем рождения словами «клоунесса и хамка»

— Она у нас такая одна. Клоунесса, хамка? Безусловно. Но с мозгами. Хамит не всем. Выборочно. И в нужный час… Что там какая-то Пэрис Хилтон! Пародия. У нашей Ксюши, видимо, есть причина, по которой она позиционирует себя именно так, а не иначе. И деньги в себя вкладывает с умом, — написал он в своем личном блоге.