Садальский поздравил Ксению Собчак с днем рождения словами «клоунесса и хамка»

Журналистка Ксения Собчак отметила свое 44-летие 5 ноября. Среди тех, кто поздравил звезду, оказался актер Стас Садальский.
Он давно дружит с матерью Собчак, сенатором Людмилой Нарусовой, и тепло относится к самой девушке. По словам артиста, несмотря на неоднозначную репутацию, журналистка — умный и самобытный человек. В своем блоге Садальский посвятил ей пост, в котором отметил, что, на его взгляд, Собчак сочетает в себе яркость, дерзость и интеллект, поэтому заслуживает уважения, даже если многим кажется резкой.
— Она у нас такая одна. Клоунесса, хамка? Безусловно. Но с мозгами. Хамит не всем. Выборочно. И в нужный час… Что там какая-то Пэрис Хилтон! Пародия. У нашей Ксюши, видимо, есть причина, по которой она позиционирует себя именно так, а не иначе. И деньги в себя вкладывает с умом, — написал он в своем личном блоге.
Актер вспомнил один из благотворительных проектов журналистки, когда она организовала выставку собственной обуви, а вырученные средства направила на помощь воспитанникам Починского психоневрологического интерната. Он подчеркнул, что такие поступки лучше любых слов показывают, какой она человек. Подписчики Садальского активно поддержали его высказывания. Они отметили, что поздравление получилось искренним и необычным, а также назвали Собчак трудолюбивой, умной и сильной женщиной, которая добилась успеха собственными усилиями.
Ранее Собчак опубликовала в личном блоге фотографии с празднования дня рождения своего супруга, режиссера Константина Богомолова. В описании к снимкам она поделилась необычной традицией в их отношениях.