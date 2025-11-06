Блогер из Иркутска укусила полицейского и получила два года колонии

Летом того же года она напала на оперуполномоченного полиции при посадке в служебный автомобиль на перекрестке улиц Володарского и Дзержинского, а также в дежурной части отдела полиции на улице Декабрьских Событий. Блогер нанесла полицейскому телесные повреждения и укусила его за левую и правую руку, уточнили в прокуратуре.