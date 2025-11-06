«Побыть мемом и фриком»: Картозия рассказал, почему Шаляпин не сможет стать ведущим

Российский певец Прохор Шаляпин — «мастер экономики внимания», однако он не сможет много зарабатывать, если сосредоточится на профессиональной деятельности. Такое мнение выразил генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота» Николай Картозия на YouTube-канале Fametime TV.
Шоумена попросили дать свой комментарий по поводу медийного образа артиста. Продюсер, в свою очередь, предупредил, что контент выпускника «Фабрики звезд» часто заводит его в тупик.
— Он мастер экономики внимания. Он ходит везде, где можно побыть мемом и фриком, где можно поиграть и пошутить. Но дальше наступает очень важная вещь — ты играешься, а монетизироваться практически невозможно, — отметил Картозия.
По его словам, он рассматривал кандидатуру Шаляпина на роль ведущего на своем канале, однако позже понял, почему это неудачная идея.
— Я как продюсер считаю, что он на данном этапе он не готов ни на чем профессионально сосредоточиться. Но это не значит фаталити. Надо научиться от чего-то отказываться. Особенно, если это не приносит денег, — подытожил гендиректор телеканалов.
Недавно певец Шаляпин признался в романтических чувствах к юмористке Олесе Иванченко. По словам артиста, у него возникли «нежные чувства» к телеведущей, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте и наличие возлюбленного у девушки.