Молодежная сборная Узбекистана по футболу стартовала на ЧМ с победы

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по футболу начала групповой этап чемпионата мира среди игроков до 17 лет в Катаре с победы над Парагваем, сообщает НОК.
Прошедший накануне матч, завершился со счетом 2:1. Важные три очка на старте турнира принесли голы Азизбека Абдумуминова и Мухаммадали Мусахонова.
Узбекистан — Парагвай 2:1.
Узбекистан после первого тура занимает второе место в группе J. Лидером стала Ирландия, одержавшая победу над Панамой со счетом 3:0. Юношеская команда РУз 8 ноября сыграет с Ирландией, 11 ноября — с Панамой.
В чемпионате мира ФИФА U-17, который проходит в Катаре, участвуют 48 сборных, разделенных на 12 групп. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выходят в 1/16 финала. Также туда проходят 8 лучших команд, занявших третьи места.