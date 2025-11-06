Ричмонд
«Жаркие сутки»: в Омской области активно горели жилые дома и хозпостройки

С непростыми пожарами пришлось разбираться омским спасателям в Ленинском округе и в Тарском районе.

Источник: Комсомольская правда

Тревожные сутки выпали для дежурных сотрудников омского МЧС. Огненная беда пришла в дома жителей Тарского района и Ленинского округа.

Так в Тарском районе вспыхнули сразу два жилых дома, прилегающие к ним хозпостройки и четыре автомобиля. Масштабное пламя выгнало на улицу десять жильцов, в том числе троих детей. Пожаром были охвачены почти 300 квадратных метров. А в Ленинском округе горели хозпостройки под одной крышей и веранда дома. Пожар охватил 118 квадратных метров и для его тушения спасателям пришлось задействовать 6 единиц техники. Всего же за сутки сотрудники омские пожарные выезжали на тушение 9 пожаров и на ликвидацию последствий 4 ДТП.