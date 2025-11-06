Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска позвонила в милицию, когда чистила колодец — вот что она там увидела

Белоруска позвонила в милицию, когда чистила колодец — вот что случилось.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска позвонила в милицию, когда чистила колодец — вот что она там увидела. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ивацевичского РОВД позвонила 54-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что во время чистки колодца во дворе дома она нашла снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперно-пиротехническая группа военной части 7404 установила, что найденным боеприпасом является 37-милимметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Специалисты его уничтожили.

Кстати, белорус пойдет под суд, выбросив в мусор 33 тысячи рублей на детской площадке.

Тем временем минчанка хотела почитать смс в телефоне парня, но заблокировала свой телефон и лишилась денег.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.