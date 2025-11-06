Белоруска позвонила в милицию, когда чистила колодец — вот что она там увидела. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Ивацевичского РОВД позвонила 54-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что во время чистки колодца во дворе дома она нашла снаряд времен Великой Отечественной войны.
Саперно-пиротехническая группа военной части 7404 установила, что найденным боеприпасом является 37-милимметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Специалисты его уничтожили.
