Эксперт Виноградов объяснил, почему важно проверять пенсионные накопления в ноябре

Пенсионерам, которые получают страховые выплаты в первые 11 дней месяца, поступят два платежа перед Новым годом: в начале и в конце декабря. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Вечерняя Москва» узнала у председателя президиума Союза пенсионеров России, как будут начислять пенсии в декабре.