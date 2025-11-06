Эксперт Виноградов объяснил, почему важно проверять пенсионные накопления в ноябре

Ноябрь считается удобным временем для проверки пенсионных прав, хотя специальных сроков для этого законом не установлено. Об этом рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он отметил, что в ноябре удобно запросить выписку из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России, чтобы сверить данные о стаже и взносах. Особое внимание юрист советует уделить нестраховым периодам — службе в армии, уходу за детьми и пожилыми родственниками.
По словам эксперта, стоит также проверить подтверждение стажа работы на Крайнем Севере и в советское время, поскольку эти данные напрямую влияют на размер выплат.
Виноградов подчеркнул, что ноябрь удобен тем, что позволяет заранее собрать недостающие документы и избежать декабрьского ажиотажа в отделениях фонда. Для работающих граждан этот месяц — также подходящее время, чтобы выбрать управляющую компанию или пенсионный фонд до конца года, передает RT.
Пенсионерам, которые получают страховые выплаты в первые 11 дней месяца, поступят два платежа перед Новым годом: в начале и в конце декабря. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Вечерняя Москва» узнала у председателя президиума Союза пенсионеров России, как будут начислять пенсии в декабре.