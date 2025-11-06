Ричмонд
В Башкирии ввели режим угрозы от беспилотников

Воздушное пространство республики закрыто из-за дронов.

Источник: Комсомольская правда

На территории Башкирии объявлен режим «беспилотной опасности». Соответствующее предупреждение распространил республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в социальных сетях.

В сообщении ведомства содержится призыв к жителям немедленно покинуть открытые пространства и отойти от окон в зданиях.

Одновременно с этим международный аэропорт Уфы приостановил выполнение всех авиарейсов, запретив взлеты и посадки воздушных судов. Аналогичные ограничения ввели аэропорты Оренбурга и Нижнекамска.

На всей территории республики также зафиксированы перебои в работе сотовой связи и доступа к мобильному интернету.

