В Башкирии ввели режим угрозы от беспилотников

На территории Башкирии объявлен режим «беспилотной опасности». Соответствующее предупреждение распространил республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в социальных сетях.
В сообщении ведомства содержится призыв к жителям немедленно покинуть открытые пространства и отойти от окон в зданиях.
Одновременно с этим международный аэропорт Уфы приостановил выполнение всех авиарейсов, запретив взлеты и посадки воздушных судов. Аналогичные ограничения ввели аэропорты Оренбурга и Нижнекамска.
На всей территории республики также зафиксированы перебои в работе сотовой связи и доступа к мобильному интернету.
