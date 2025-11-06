Машина взорвалась в Нью-Йорке, семь пожарных пострадали

Автомобиль взорвался в районе Бронкс в городе Нью-Йорк — семь пожарных, пытавшихся потушить огонь, пострадали. Об этом в среду, 5 ноября, сообщила пожарная служба города в социальной сети X.
Сотрудники экстренных служб прибыли в район для того, чтобы потушить загоревшиеся машины и мусор.
— Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка отреагировали на многочисленные вызовы о пожаре в Бронксе. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие автомобили и кучи мусора. На месте происшествия произошел взрыв, — добавили в заявлении.
Пятеро из пожарных получили ожоги рук и лица. Врачам пришлось госпитализировать троих сотрудников.
1 ноября в финской коммуне Йоройнен также произошел взрыв фургона на территории отеля, в результате чего погибли два человека. Взрыв повредил фасад здания отеля, восемь автомобилей, а также выбил окна в нескольких номерах.
Кроме того, 31 октября на севере Москвы взорвался автомобиль такси, стоявший около жилых домов на улице Немчинова. Водитель машины не пострадал.