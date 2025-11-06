Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 6 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 6 ноября 2025:

1. «Когда я покупала у старика малину, сотрудница претуры вырвала у меня деньги, бросила их и высыпала малину мне на брюки»: Чиновники в Кишиневе оскорбляли пенсионеров, толкали их, унижали — по-человечески не умеют.

2. Страшная авария в Молдове: Столкнулись два автомобиля — погибла супружеская пара, еще трое пострадали, среди них двое детей.

3. Врет как дышит: Глава минздрава Молдовы считает отечественную медицину одной из лучших в мире — а когда он последний раз был в обычной поликлинике и записывался на прием к врачу?

4. Унылая пора: Молдову ждет неделя дождей и резкое похолодание до +10 градусов.

5. Исхудавший, говорил еле слышно: что происходило со знаменитым ведущим «Утренней почты», уроженцем Кишинева, Юрием Николаевым перед смертью.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

На пенсию — в 70 лет: Новоиспечённый премьер Молдовы принял все условия ПАС — он уже начал озвучивать намерения, от которых у людей мурашки по коже.

Уже на третий день после инаугурации Александру Мунтяну интуитивно почувствовал, что по большому счету, он ни за что не отвечает (далее…).

Молдавский фермер — «враг» государства: Почему сельское хозяйство — не та «бизнес-модель», которая нужна сегодня власти.

Депутат от партии ПАС и бывший министр финансов Виктория Белоус заявила, что инвестировать нужно в те бизнес-модели, которые приносят результат (далее…).

Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.

До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).