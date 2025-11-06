Топ-5 главных новостей в Молдове 6 ноября 2025: Страшная авария в Молдове: Под Кишиневом лоб в лоб влетели два автомобиля — погибла супружеская пара, дети в больнице; почему молдавские чиновники унижают пенсионеров; в&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 6 ноября 2025:
1. «Когда я покупала у старика малину, сотрудница претуры вырвала у меня деньги, бросила их и высыпала малину мне на брюки»: Чиновники в Кишиневе оскорбляли пенсионеров, толкали их, унижали — по-человечески не умеют.
2. Страшная авария в Молдове: Столкнулись два автомобиля — погибла супружеская пара, еще трое пострадали, среди них двое детей.
3. Врет как дышит: Глава минздрава Молдовы считает отечественную медицину одной из лучших в мире — а когда он последний раз был в обычной поликлинике и записывался на прием к врачу?
4. Унылая пора: Молдову ждет неделя дождей и резкое похолодание до +10 градусов.
5. Исхудавший, говорил еле слышно: что происходило со знаменитым ведущим «Утренней почты», уроженцем Кишинева, Юрием Николаевым перед смертью.
