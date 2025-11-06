Суд отменил штраф организатору концерта «Ленинграда» в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф в размере 40 тысяч рублей, наложенный на компанию «Ф икс 9», которая была организатором выступлений группы «Ленинград» в мае 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Концерты под названием «Шнуров с вами!» прошли в Новосибирске 29, 30 и 31 мая. Перед выступлением участники коллектива подписали гарантийное письмо, обязавшись не использовать нецензурную лексику. Однако в ходе шоу, по свидетельским показаниям, лидер группы Сергей Шнуров решил исполнять хиты в оригинальной версии, так как зрители стали просить об этом.
Мировой суд ранее оштрафовал компанию за нарушение условий гарантийного письма, но районный суд отменил это решение и прекратил производство по делу, установив, что состава административного правонарушения не было.
Перед концертами общественные активисты требовали их отмены, указывая на пропаганду алкоголя, курения и использование ненормативной лексики в творчестве «Ленинграда».
Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять среди детей и подростков 5 песен группы «Ленинград».