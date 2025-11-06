Суд отменил штраф организатору концерта «Ленинграда» в Новосибирске

Концерты под названием «Шнуров с вами!» прошли в Новосибирске 29, 30 и 31 мая. Перед выступлением участники коллектива подписали гарантийное письмо, обязавшись не использовать нецензурную лексику. Однако в ходе шоу, по свидетельским показаниям, лидер группы Сергей Шнуров решил исполнять хиты в оригинальной версии, так как зрители стали просить об этом.