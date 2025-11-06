Сенатор Мурог: Ученики из многодетных семей имеют право на бесплатное питание

Ученики из многодетных семей могут получать бесплатное горячее питание в школах. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
По его словам, для школьников с первого по четвертый класс бесплатное питание предоставляется автоматически, а для учащихся с 5 по 11 класс — при подтверждении льготного статуса семьи.
Парламентарий уточнил, что для оформления необходимо подать заявление, а также предоставить удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей, паспорт родителя и СНИЛС всех участников. Документы можно направить в школьную администрацию или через портал «Госуслуги», лучше всего сделать это до начала учебного года.
Мурог добавил, что в случае неправомерных отказов или дополнительных требований нужно обращаться в органы образования или профильные ведомства, передает RT.
Сенатор ранее напомнил, что в России действуют различные образовательные льготы для многодетных родителей, помимо питания. Среди них — приоритетное зачисление детей в детские сады, выплаты и компенсации части расходов на дошкольное образование, а также социальные стипендии для студентов.