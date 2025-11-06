Сенатор Мурог: Ученики из многодетных семей имеют право на бесплатное питание

Парламентарий уточнил, что для оформления необходимо подать заявление, а также предоставить удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей, паспорт родителя и СНИЛС всех участников. Документы можно направить в школьную администрацию или через портал «Госуслуги», лучше всего сделать это до начала учебного года.