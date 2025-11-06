Минздрав опроверг слухи о длительном закрытии омских роддомов

Министерство здравоохранения Омской области ответило на жалобы людей о работе родильных домов. Поводом для обсуждения стала публикация местной жительницы Светланы в социальной сети «ВК», где горожанка сообщила о переполненных отделениях и нехватке мест.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов заверил, что все родильные дома работают в штатном режиме. Чиновник пояснил: временное закрытие некоторых отделений связано с ежегодными плановыми дезинфекционными мероприятиями. Такие меры нужны для профилактики инфекций у матерей и младенцев.
Маркелов также сообщил, что стационарная помощь будет сосредоточена в трех учреждениях: родильном доме № 6, областном и городском перинатальных центрах. Реорганизация системы родовспоможения позволит обеспечить омичкам комплексное обследование.
