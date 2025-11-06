Минздрав опроверг слухи о длительном закрытии омских роддомов

Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов заверил, что все родильные дома работают в штатном режиме. Чиновник пояснил: временное закрытие некоторых отделений связано с ежегодными плановыми дезинфекционными мероприятиями. Такие меры нужны для профилактики инфекций у матерей и младенцев.